Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0761 --34-Jähriger von Gruppe attackiert und schwer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Fehrfeld
Zeit: 	16.11.2025, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter verletzten am Sonntagmorgen in der Östlichen Vorstadt einen 34 Jahre alten Mann mit einer Glasflasche und entwendeten sein Mobiltelefon sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 34-Jährige hielt sich gegen 6:30 Uhr in einer Lokalität in der Straße Fehrfeld auf, als er unvermittelt von einer sechsköpfigen Personengruppe angegriffen wurde. Sie schlugen mehrfach auf ihn ein und setzten dabei auch eine Glasflasche ein. Die Täter entwendeten das Mobiltelefon sowie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bremen
