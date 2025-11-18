PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0764 --Ermittlungserfolg: Haftbefehl nach brutalem Überfall in Blumenthal und Burglesum--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	17.11.2025

Die Polizei Bremen hat nach intensiven Ermittlungen einen Erfolg erzielt: Gegen einen 16-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, nachdem dieser zusammen mit einem 16-Jährigen und einer 14-Jährigen zwei Männer in eine Falle lockten und sie daraufhin attackierten, siehe hierzu auch die Pressemeldungen 0656 und 0725.

Im Oktober gerieten zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren in eine hinterhältige Falle. Beide hatten sich über ein Chatportal zu einem vermeintlichen Treffen mit einer Frau in Blumenthal und in Burglesum verabredet. Stattdessen wurden sie von zwei Männern an den jeweiligen Treffpunkten überfallen, beraubt und brutal attackiert. Sie wurden dabei schwer verletzt und mussten stationär aufgenommen werden.

Die Polizei leitete umgehend umfassende Ermittlungen ein. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Jugendlichen im Alter von 14, 16 und 16 Jahren. Am Vormittag des 17. Novembers 2025 wurden aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Bremen ihre Wohnanschriften durchsucht und die Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen der beiden 16-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, und er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bremen überstellt.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft.

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

