PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0762--Tasereinsatz - Polizisten stoppen Mann mit Messer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Osterholzer Herrstraße
Zeit: 	17.11.25, 21 Uhr

Ein Mann mit einem Messer bedrohte am Montagabend Polizisten in Osterholz. Durch Einsatz eines Tasers konnte die Gefahrenlage unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde anschließend von Einsatzkräften überwältigt, verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige verhielt sich psychisch auffällig und wurde zwangsweise untergebracht.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizisten vor der Wache Osterholz auf den offensichtlich verwirrten Mann aufmerksam. Als die Streife ihn ansprach, zückte er unvermittelt ein Jagdmesser, fuchtelte damit herum und lief unkontrolliert auf die Straße. Trotz Ansprache und Androhung des Schusswaffengebrauchs, ließ der 30-Jährige das Messer nicht fallen. Er äußerte, die Polizisten sollten doch auf ihn schießen. Unterstützungskräfte konnten den Mann schließlich mittels des sog. Tasers überwältigen und fixieren. Das Jagdmesser wurde beschlagnahmt.

Nach einer Begutachtung wurde der 30-Jährige zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Osterholzer Heerstraße musste während des Einsatzes temporär gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:13

    POL-HB: Nr.: 0763 --Brennende Ladesäulen - Polizei prüft Bekennerschreiben--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm Zeit: 17.11.25, 01.05 Uhr Nachdem in der Nacht zu Montag in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten brannten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0759, prüft die Polizei nun ein Bekennerschreiben. Das Schreiben wurde am Montag auf einer Internetplattform veröffentlicht und gibt ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:39

    POL-HB: Nr.: 0761 --34-Jähriger von Gruppe attackiert und schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Fehrfeld Zeit: 16.11.2025, 06:30 Uhr Unbekannte Täter verletzten am Sonntagmorgen in der Östlichen Vorstadt einen 34 Jahre alten Mann mit einer Glasflasche und entwendeten sein Mobiltelefon sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Der 34-Jährige hielt sich gegen 6:30 Uhr in einer Lokalität in der Straße ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0760 --Pizza-Lieferant überfallen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, An der Kleinen Geest Zeit: 17.11.2025, 01:30 Uhr Zwei Räuber überfielen in der Nacht zu Montag einen 43 Jahre alten Pizza-Lieferanten in Burglesum. Die Polizei sucht Zeugen. Der Pizza-Lieferant wollte gegen 01:30 Uhr eine Bestellung im Ortsteil Burg-Grambke ausliefern. Vor dem Gebäude in der Straße An der Kleinen Geest warteten zwei Männer und verwickelten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren