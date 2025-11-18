POL-HB: Nr.: 0762--Tasereinsatz - Polizisten stoppen Mann mit Messer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Osterholzer Herrstraße Zeit: 17.11.25, 21 Uhr

Ein Mann mit einem Messer bedrohte am Montagabend Polizisten in Osterholz. Durch Einsatz eines Tasers konnte die Gefahrenlage unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde anschließend von Einsatzkräften überwältigt, verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige verhielt sich psychisch auffällig und wurde zwangsweise untergebracht.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizisten vor der Wache Osterholz auf den offensichtlich verwirrten Mann aufmerksam. Als die Streife ihn ansprach, zückte er unvermittelt ein Jagdmesser, fuchtelte damit herum und lief unkontrolliert auf die Straße. Trotz Ansprache und Androhung des Schusswaffengebrauchs, ließ der 30-Jährige das Messer nicht fallen. Er äußerte, die Polizisten sollten doch auf ihn schießen. Unterstützungskräfte konnten den Mann schließlich mittels des sog. Tasers überwältigen und fixieren. Das Jagdmesser wurde beschlagnahmt.

Nach einer Begutachtung wurde der 30-Jährige zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Osterholzer Heerstraße musste während des Einsatzes temporär gesperrt werden.

