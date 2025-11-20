Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0767 --Lichterglanz und Sicherheit - Polizei Bremen begleitet die Weihnachtsmärkte--

Ort: Bremen Zeit: 24.11.25 - 23.12.25

Der diesjährige Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber öffnen vom 24. November bis zum 23. Dezember 2025 ihre Tore. Die Polizei Bremen wird während der gesamten Veranstaltungszeit durchgängig präsent sein, um für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu sorgen.

Aktuell liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse auf konkrete Gefährdungen für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Adventszeit in Bremen vor. Die Polizei passt ihre Maßnahmen je nach Situation an, um auf den Weihnachtsmärkten für Sicherheit zu sorgen.

Neben uniformierten Fußstreifen werden auch Zivilkräfte im Einsatz sein. Vor Ort befindet sich ein Polizeicontainer, der als mobile Einsatzzentrale dient. Zudem wird ein Sicherheitsdienst im Auftrag der Veranstalter für zusätzlichen Schutz sorgen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind der Einsatz der Videoüberwachung und ein Zufahrtschutzkonzept.

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Öffnungszeiten ein Waffen- und Messerverbot gilt. Bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder.

Angesichts des erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommens wird die Polizei Bremen auch die Verkehrsüberwachung verstärken und Verkehrsverstöße konsequent ahnden. Es wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr oder Park & Ride-Angebote zur Anreise zu nutzen.

Zudem gibt es wichtige Tipps, um sich vor Taschendieben zu schützen: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Tragen Sie Geld und Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper. Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Taschen und Wertsachen. Lassen Sie Handtaschen und Jacken nie unbeaufsichtigt.

Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern eine sichere und angenehme Vorweihnachtszeit.

