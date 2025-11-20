POL-HB: Nr.: 0766--Räuber überfällt Discounter

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Bismarckstraße Zeit: 19.11.25, 22 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Mittwochabend einen Discounter in der Östlichen Vorstadt und versuchte, Bargeld zu erbeuten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss den Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße und fragte den Kassierer zunächst nach Zigaretten. Kurz danach hielt er den Mitarbeiter am Unterarm fest und forderte unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als ein weiterer Angestellter erschien, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Osterdeich.

Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwochabend rund um den Discounter an der Bismarckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Räuber geben? Der Unbekannte wurde als etwa 1,85 Meter groß, stämmig und mit schwarzen, lockigen Haaren, einem Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Der Mann trug eine Brille mit schwarzem Rahmen und war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Er maskierte sich mit einem beigen Tuch vor dem Gesicht.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

