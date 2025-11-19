Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Am frühen Samstagabend wurden in Heilbronn zwei Brüder festgenommen. Zuvor waren die 22 und 27 Jahre alten Afghanen auf der Schleusenbrücke über den Wilhelmskanal mit drei weiteren afghanischen Staatsbürgern in verbalen Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Jüngere ein Messer gezogen und damit einen 15-Jährigen verletzt haben. Alle fünf Beteiligten konnten vor Ort von den alarmierten Einsatzkräften angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden Brüder wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen seinen älteren Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der verletzte Jugendliche wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, welche circa 40 Jahre alt ist. Der Mann soll eine normale Statur und weiße Haare haben. Er spricht persisch und soll sich häufig in Heilbronn aufhalten. Möglicherweise wurde der Unbekannte bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zu melden.

