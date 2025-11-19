PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mann entblößt sich und versuchter Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Gewahrsam genommen

Am Dienstagnachmittag wurde in Tauberbischofsheim ein Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Gewahrsam genommen. Gegen 13:15 Uhr entblößte der 37-Jährige im Bereich der Vitryallee seinen Genitalbereich und manipulierte an diesem, während er sich auf einem Gehweg nahe einem Spielplatz bewegte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Nähe. Zuvor war der Mann in der angrenzenden Fußgängerzone aufgefallen, als er Pflanzen ausgerissen und Zigaretten an Jugendliche angeboten hatte. Des Weiteren soll er sich mehrfach in bedrohlicher Weise Kindern und Jugendlichen genähert haben. Der Mann konnte von der verständigten Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Großrinderfeld: Versuchter Einbruch in Grundschule - Zeugen gesucht

In der Freiherr-von-Zobel-Schule in Großrinderfeld kam es zwischen Freitag und Montag zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte versuchten, durch Hebeln an einem Fenster des Sekretariats in das Schulgebäude einzudringen. Der Versuch misslang, und es wurde nichts entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:50

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfällen gesucht

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach: Transporter mit Anhänger beschädigt Mercedes und fährt davon Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Lenker eines Gespanns aus Transporter und Anhänger am Dienstagvormittag nach einem Zusammenstoß in Mosbach einfach davon. Der Unbekannte fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter mitsamt einem zweiachsigen Anhänger auf dem Parkplatz eines ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:01

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfälle auf der Autobahn

    Landkreis Heilbronn (ots) - A81/Ilsfeld/Abstatt: Mehrere Unfälle in wenigen Minuten Auf der Autobahn 81 kam es am Dienstagvormittag auf Höhe von Ilsfeld und Abstatt innerhalb nur weniger Minuten zu gleich drei Verkehrsunfällen. Gegen 10:50 Uhr fuhr eine 47-Jährige in ihrem Fiat auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Stuttgart, als ein anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund einer Wanderbaustelle bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren