POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mann entblößt sich und versuchter Einbruch

Tauberbischofsheim: Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Gewahrsam genommen

Am Dienstagnachmittag wurde in Tauberbischofsheim ein Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Gewahrsam genommen. Gegen 13:15 Uhr entblößte der 37-Jährige im Bereich der Vitryallee seinen Genitalbereich und manipulierte an diesem, während er sich auf einem Gehweg nahe einem Spielplatz bewegte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Nähe. Zuvor war der Mann in der angrenzenden Fußgängerzone aufgefallen, als er Pflanzen ausgerissen und Zigaretten an Jugendliche angeboten hatte. Des Weiteren soll er sich mehrfach in bedrohlicher Weise Kindern und Jugendlichen genähert haben. Der Mann konnte von der verständigten Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Großrinderfeld: Versuchter Einbruch in Grundschule - Zeugen gesucht

In der Freiherr-von-Zobel-Schule in Großrinderfeld kam es zwischen Freitag und Montag zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte versuchten, durch Hebeln an einem Fenster des Sekretariats in das Schulgebäude einzudringen. Der Versuch misslang, und es wurde nichts entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

