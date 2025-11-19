Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfälle auf der Autobahn

Landkreis Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld/Abstatt: Mehrere Unfälle in wenigen Minuten

Auf der Autobahn 81 kam es am Dienstagvormittag auf Höhe von Ilsfeld und Abstatt innerhalb nur weniger Minuten zu gleich drei Verkehrsunfällen. Gegen 10:50 Uhr fuhr eine 47-Jährige in ihrem Fiat auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Stuttgart, als ein anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund einer Wanderbaustelle bei Ilsfeld unvermittelt von der linken auf die mittlere Spur wechselte. Die Fiat-Lenkerin musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden stark abbremsen. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Mercedes, der hinter der 47-Jährigen unterwegs war konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des Fiats. Zur Unfallaufnahme mussten kurzzeitig der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 9.000 Euro. Im durch den Unfall entstandenen Rückstau kam es kurz darauf zum nächsten Zusammenstoß. Der 69-Jährige Fahrer eines Hondas bemerkte die abbremsenden Fahrzeuge vor ihm wohl nicht rechtzeitig und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes eines 83-Jährigen auf. Dabei entstanden am Honda Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro und am Mercedes in Höhe von rund 5.000 Euro. Da bei dem Unfall das vordere Kennzeichen des Hondas abfiel, betrat ein Zeuge die Fahrbahn um das Kennzeichen zu bergen. Die zu diesem Zeitpunkt nur sehr langsam fahrenden Autos bremsten weiter ab um den Mann nicht zu verletzten. Allerdings reagierte der 85 Jahre alte Fahrer eines VWs nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Opel eines 70-Jährigen. Die Schäden am Opel und dem VW belaufen sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 5.000 Euro. Glücklicherweise wurden bei keinem der drei Unfälle Personen verletzt.

