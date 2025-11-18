Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl, Sachbeschädigung und erneut Brand in ehemaliger Brauerei

Wertheim: Blumen an Stolpersteinen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

In Wertheim wurden am Mittwoch, den 12. November, weiße Rosen, die im Rahmen des Gedenkens an die Reichspogromnacht an den Stolpersteinen der Familie Brückheimer abgelegt wurden, durch unbekannte Täter entwendet. Am 13. November wurden erneut Blumen abgelegt, die bis zum Folgetag ebenfalls gestohlen wurden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf antisemitische Beweggründe vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Lauda-Königshofen: PKW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

In Lauda-Königshofen wurde am Samstag zwischen 12:15 Uhr und 13:20 Uhr ein Audi A4 auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Tauberstraße zerkratzt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Erneut Brand in ehemaliger Brauerei - Polizei bittet um Zeugenhinweise

In Bad Mergentheim kam es am Montagabend erneut zu einem Brand in der ehemaligen Brauerei in der Boxberger Straße. Gegen 18 Uhr bemerkten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim im Rahmen ihrer Streifentätigkeit Rauch aus dem Gebäude. Die verständigte Feuerwehr konnte den brennenden Unrat schnell löschen. Bereits am Samstagmorgen war es in dem Gebäude zu einem Feuer gekommen, bei dem ein hölzerner Unterbau durch angezündetes Zeitungspapier in Brand geriet. Die Polizei hat auch in diesem Fall Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Weiterer Sachschaden entstand bei dem gestrigen Brand nicht. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag oder am Montagabend im Bereich der Boxberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Zündlern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

