Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen: 44-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in Lauffen am Neckar zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Familie, bei welcher ein 44-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr soll der 18-jährige Sohn nach einem Streit seinen Vater mit einem Messerstich schwer verletzt und im Anschluss selbst den Notruf alarmiert haben. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und war nach ärztlicher Versorgung ansprechbar. Der 18-Jährige wurde vor Ort durch die Polizei widerstandslos festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der erlassene Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

