Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wertheim: 83-jähriger stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Am Montagmorgen kam es in Wertheim in der Straße "Im Tal" zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Gegen 10:30 Uhr kam es aus noch unbekannter Ursache zur Rauchentwicklung in dem Gebäude. Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr den 83-jährigen Bewohner des Hauses regungslos auf. Durch die Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Kreisstraße 2879 zwischen Nassig und Wessental für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell