POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche und Feuerwehreinsatz

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Am Samstag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle und einer Wohnung in Walldürn. Zwischen 07:30 Uhr und 22 Uhr gelang es den Tätern, in das Anwesen in der Straße "Oberer Steinig" einzudringen und mehrere Räume zu durchsuchen. Es wurde Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die am Samstag zwischen 07:30 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich "Oberer Steinig" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mudau: Angeblicher Kaminbrand

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Kaminbrand in Mudau in der Straße "Am Hoffeld" informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass nur ein Edelstahlrohr des Kamins geraucht hatte. Es gab keine offenen Flammen, und es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr kehrte das Rohr vorsorglich durch. Die Feuerwehr Buchen sowie die Wehren aus Mudau, Steinbach und Schlossau waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort.

Elztal: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagmittag kam es in Elztal-Dallau zu einem Wohnungseinbruch. Im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete mehrere Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

