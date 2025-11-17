Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Krautheim-Oberginsbach: Zwei Festnahmen nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Montagvormittag, den 10.11.2025, wurden in Oberginsbach zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Ursprung war ein versuchter Einbruch vom Sonntag, den 09.11.2025. Im Zeitraum zwischen 2:45 Uhr und 5:00 Uhr sollen die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer versucht haben, zunächst über eine Tür und anschließend durch ein Fenster gewaltsam in ein Wohnobjekt in der Straße "Im Berg" in Oberginsbach einzudringen. Nachdem dies misslang, sollen sie im Anschluss Kleidung von der Terrasse entwendet haben. Zudem sollen die beiden Männer mehrere unverschlossen in der Straße "Im Berg" abgestellte Pkws durchsucht und diverse Gegenstände entwendet haben. Während der Tatbegehung wurden die Tatverdächtigen durch eine Überwachungskamera aufgenommen. Mithilfe dieser Aufnahmen gelang es den Beamten, die Männer eindeutig zu identifizieren. Die beiden Tatverdächtigen konnten in Oberginsbach angetroffen und festgenommen werden. Bei den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte nahezu das gesamte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Männer wurden einen Tag nach der Festnahme einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Außenstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, woraufhin die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell