POL-HN: Einbrüche, Einbruchsversuch, Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Mittwochabend 18 Uhr unberechtigt Zutritt zu zwei Wohnhäusern in Buchen. Die Täter gelangten jeweils durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür ins Innere der Gebäude in der Prof.-Dr.-Albert-Straße und Eberstadter-Straße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht, ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Hardheim: Einbruchsversuch in Schulzentrum - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Walter-Hohmann-Schulzentrum in Hardheim zu verschaffen. Es misslang den Tätern zwar ins Innere vorzudringen, jedoch hinterließen sie Schäden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Ravenstein: Mit drei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Am Mittwochnachmittag wurde um 15:30 Uhr ein 50-Jähriger VW-Fahrer in Ravenstein einer Kontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit geprüft. Aufgrund deutlichem Alkoholgeruchs und verwaschener Aussprache wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund drei Promille. Der Fahrer gab den Beamten gegenüber bekannt, an dem Tag "45 halbe Bier" getrunken zu haben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Schwarzach-Unterschwarzach: Mann leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Am Donnerstagabend wurde ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in Unterschwarzach in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor einen Diebstahl beging und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Gegen 21 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Marktes der Polizei, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Da sich der Mann nach dem Eintreffen der Beamten äußerst aggressiv und uneinsichtig zeigte und die Beamten versuchte mit gezielten Faustschlägen sowie Tritten zu verletzen, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Durch die Tritte verletzte er einen Beamten leicht. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Neckargerach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Neckargerach. Durch das Öffnen der rückwärtigen Terrassentür gelangten die Personen zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Entwendet wurden mehrere Wertgegenstände. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Einbruch in Wohngebäude - Zeugenaufruf

Am Donnerstagnachmittag drangen bislang Unbekannte gewaltsam in ein Wohngebäude in der Arnold-Janssen-Straße in Mosbach ein. Es wurden sowohl das Unter- als auch das Obergeschoss durchsucht und mehrere Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

