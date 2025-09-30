PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rüttelplatte gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 zw. Nörten-Hardenberg & Sudheim, Donnerstag, 25.09.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Im Zeitraum von Donnerstag ca. 18.00 Uhr bis Montag ca. 07.00 Uhr haben unbekannte Personen eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der B3 gestohlen. Die Personen öffneten gewaltsam die umzäunte Baustelle auf dem Feld (Solarpark) und entwendeten die dahinter befindliche Rüttelplatte im Wert von ca. 8.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

