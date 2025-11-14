Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Unfall und Einbruch

Heilbronn

Heilbronn: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - BMW beschädigt

Am Freitag, 7. November, wurde ein geparkter BMW in Heilbronn von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war zwischen 11:30 Uhr und 14:20 Uhr in der Güldensteinstraße geparkt. Die Polizei Heilbronn bittet nun um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen zur Identität des Unfallverursachers geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Massenbachhausen: Betrunken mit entstempeltem Fahrzeug unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann in Massenbachhausen auf dem Gelände einer Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Es stellte sich zudem heraus, dass der PKW des Beschuldigten entstempelt war und er vermutlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Fahrer, ein ungarischer Staatsangehöriger, wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Oedheim: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 2028 und 2140 bei Oedheim. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 40-jähriger Ford-Fahrer beim Abbiegen auf die K2140 die Vorfahrt und kollidierte mit dem Audi eines 25-Jährigen. Der 40-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Talheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstag drangen bislang unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Talheim ein. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 18:15 Zutritt zu dem Haus in der Rieslingstraße. Anschließend durchsuchte der Täter das gesamte Gebäude, öffnete sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Wertgegenstände. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Weinsberg bittet um Hinweise und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich unter 07134 9920 zu melden.

