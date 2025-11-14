PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Fünf Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in der Innenstadt identifiziert

Heilbronn (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am vergangenen Montag in der Heilbronner Innenstadt konnte die Polizei Heilbronn fünf jugendliche Tatverdächtige identifizieren. Im Rahmen einer gezielten Aktion von Schutz- und Kriminalpolizei wurden am Donnerstag drei der Tatverdächtigen im Innenstadtbereich angetroffen und für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Dienststelle gebracht. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Stadt Heilbronn hat zudem bereits am heutigen Freitag gegenüber mehreren Tatverdächtigen Aufenthaltsverbote für die Innenstadt verfügt. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  • 14.11.2025 – 12:13

    POL-HN: Hohenlohekreis: Verfolgungsfahrt, Unfallfluchten, Unfall mit Verletzen

    Heilbronn (ots) - Künzelsau: Betrunkener nach Verfolgungsfahrt mit Polizei geschnappt In der Nacht auf Freitag fiel einer Polizeistreife in Künzelsau ein Auto auf, welches beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich die Geschwindigkeit erhöhte. Gegen 1:15 Uhr bog ein 23-Jähriger mit seinem Audi auf die Landesstraße 1051 in Richtung Künzelsau ein. Dort bemerkte ...

