POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Fünf Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in der Innenstadt identifiziert

Heilbronn (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am vergangenen Montag in der Heilbronner Innenstadt konnte die Polizei Heilbronn fünf jugendliche Tatverdächtige identifizieren. Im Rahmen einer gezielten Aktion von Schutz- und Kriminalpolizei wurden am Donnerstag drei der Tatverdächtigen im Innenstadtbereich angetroffen und für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Dienststelle gebracht. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Stadt Heilbronn hat zudem bereits am heutigen Freitag gegenüber mehreren Tatverdächtigen Aufenthaltsverbote für die Innenstadt verfügt. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

