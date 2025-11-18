Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Container aufgebrochen und Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende wurde ein Baucontainer in Heilbronn aufgebrochen. Der oder die Täter öffneten zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gewaltsam den in der Lämlinstraße abgestellten Container und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum, rund um die Lämlinstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Friedrichshall: Geschädigter von Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am frühen Samstagmorgen in Bad Friedrichshall, sucht die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin eines weißen Opels. Dieser war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Mörikestraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Gegen 2 Uhr blieb eine 24-Jährige mit ihrem VW Polo im Vorbeifahren an dem weißen Pkw hängen und beschädigte diesen. Nach dem Unfall entfernte sich die junge Frau zunächst von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Am Nachmittag des Folgetages meldete sie sich dann beim Polizeirevier Neckarsulm und informierte die Beamten über den Unfall. Zu diesem Zeitpunkt war das von ihr beschädigte Fahrzeug allerdings nicht mehr an der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei den Halter oder die Halterin des weißen Opels sowie mögliche Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell