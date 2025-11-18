Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnhaus gesucht

Am frühen Sonntagabend betrat ein Unbekannter ein Haus in Neckarzimmern und entwendete Schmuck. Gegen 17 Uhr betrat der Mann zunächst den frei zugänglichen Hinterhof des Gebäudes in der Hauptstraße und betrat im Anschluss durch die offene Haustüre das Innere des Wohnhauses. Anschließend begab sich der Täter in ein Zimmer, nahm die Wertgegenstände an sich, verließ das Haus auf demselben Weg auf dem er gekommen war und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Der Unbekannte wird als circa 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben. Er trug bei der Tat eine grau-schwarz-karierte Kapuzenjacke. Wer hat zur Tatzeit in der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell