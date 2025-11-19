Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfällen gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Transporter mit Anhänger beschädigt Mercedes und fährt davon

Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Lenker eines Gespanns aus Transporter und Anhänger am Dienstagvormittag nach einem Zusammenstoß in Mosbach einfach davon. Der Unbekannte fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter mitsamt einem zweiachsigen Anhänger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Dabei fuhr er an einem Mercedes Vito, der gerade eingeparkt worden war, vorbei und kollidierte mit dem Fahrzeug. Bis der Vito-Fahrer ausgestiegen war um sich den Schaden anzuschauen war der Sprinter bereits davongefahren. Am Vito entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Vom unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen weißen, unbeschrifteten Mercedes Sprinter älteren Baujahrs gehandelt haben soll. Zudem soll an der Front ein großes "A" angebracht gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem unbekannten Gespann oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Pkw mit Fahrrad kollidiert

Weil nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Mosbach beide Beteiligten angaben bei "grün" eine Ampel überquert zu haben, sucht die Polizei nun nach unbeteiligten Zeugen. Ein 44-Jähriger fuhr in seinem Mercedes gegen 17:30 Uhr auf der B27 in Richtung Sinsheim, als er auf Höhe der Schillerstraße eine nach seinen Angaben grüne Ampel passierte. Zeitgleich überquerte ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die dortige Fußgängerampel, die nach Angaben des Kindes ebenfalls grün zeigte. Es kam zur Kollision des Autos mit dem Fahrrad, wodurch der Junge stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein unbekannter Mann soll mit seinem Fahrrad auf der anderen Seite der Fußgängerampel gewartet haben und sich nach dem Unfall nach dem Zustand des 13-Jährigen erkundigt haben. Der unbekannte Fahrradfahrer und weitere mögliche Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Hoher Schaden bei Unfall an der roten Ampel

Weil eine 19-Jährige am Dienstagabend in Mosbach mutmaßlich eine rote Ampel übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall dessen Schäden sich auf rund 25.000 Euro belaufen. Die junge Frau fuhr gegen 20:30 Uhr in ihrem Peugeot auf der Odenwaldstraße. An der Kreuzung zur Eisenbahnstraße bemerkte sie wohl nicht, dass die Ampel für sie "rot" anzeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich. Hier kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Renault eines 24-Jährigen, der aus der Eisenbahnstraße in die Kreuzung einfuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden jedoch Totalschäden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell