Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Auseinandersetzung an Infostand der Partei Alternative für Deutschland (AfD)

Heilbronn (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung an einem Infostand der AfD am Heilbronner Kiliansplatz. Ein 24-jähriger Deutscher soll an den Stand herangetreten und hierbei ein Plakat bespuckt und gegen den Tisch geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll er die anwesenden AfD Mitglieder beleidigt und nach ihnen geschlagen haben. Verletzt wurde hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Mann vor Ort festgehalten. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen. Insbesondere das Motiv des Mannes für seine Tat ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Bis zum Ende der Betriebszeit des Infostands wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
