POL-HB: Nr.: 0772 --Wieder läutet, was verstummte - Polizei stellt Glocke sicher--

Ort: Bremen Zeit: 20.11.25

Nachdem am Wochenanfang die Bronzeglocke einer Kirche in der Vahr entwendet worden war, siehe auch Pressemeldung 765, gibt es nun einen ersten Ermittlungserfolg: Die Glocke konnte sichergestellt werden.

Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes meldete sich am Mittwoch telefonisch bei der Polizei. Er hatte aus der Presse vom Diebstahl erfahren und teilte mit, am Tag zuvor eine Glocke von zwei unbekannten Männern angekauft zu haben - ohne zu diesem Zeitpunkt von dem Vorfall zu wissen. Aufgrund der Berichterstattung vermutete er nun, dass es sich um die entwendete Kirchenglocke handeln könnte.

Der Verdacht bestätigte sich: Ermittlerinnen der Polizei Bremen stellten das Geläut sicher. Die etwa 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke wird zeitnah wieder an die Kirchengemeinde übergeben.

Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern laufen derweil parallel weiter. Die Polizei prüft aktuell Hinweise, die zur Identifizierung der Verantwortlichen führen könnten.

