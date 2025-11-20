Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0769 --Mehrere Verkehrsunfälle durch Glatteis--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Nord, Bundesautobahn 270 Zeit: 20.11.2025, 7:30 - 11 Uhr

Blitzeis sorgte am Donnerstagmorgen für teilweise glatte Straßen und mehrere Verkehrsunfälle. Die Bundesautobahn 270 in Bremen Nord musste temporär voll gesperrt werden.

Zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 270 in Fahrtrichtung Farge zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn und den niedrigen Temperaturen bildete sich ein Eisfilm auf dem Asphalt, weshalb mehrere Autos von der Fahrbahn abkamen. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Teilstücke der A 270 mussten wegen der spiegelglatten Fahrbahn in Fahrtrichtung Farge zwischen Blumenthal und Rönnebeck sowie wegen Reinigungsarbeiten zwischen Vegesack-Hafen und Vegesack-Mitte zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrungen wurden im Laufe des Vormittags nach und nach aufgehoben.

