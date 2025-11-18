Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in Lagerhalle eines Recyclingbetriebs

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr um 03:53 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände eines Recyclingunternehmens an der Pottgießerstraße alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude, zudem hatte die Sprinkleranlage ausgelöst. Ein Pförtner unterstützte die Einsatzkräfte beim Zugang zum Gelände.

Nach einer ersten Erkundung öffnete die Feuerwehr ein Hallentor, um sich Zugang zum betroffenen Bereich zu verschaffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der schlechten Sichtverhältnisse wurde die Beleuchtung der Lagerhalle zugeschaltet und Lichtmasten im Außenbereich aufgebaut. Mehrere Trupps unter Atemschutz drangen in die Halle vor. Mithilfe eines Radladers konnten brennende Materialien in einer Box verteilt und unter Verwendung von Netzmittel so gezielt abgelöscht werden, wodurch eine Brandausbreitung verhindert wurde.

Insgesamt waren rund 44 Einsatzkräfte, darunter der Einsatzführungsdienst (B-Dienst), die Löschzüge der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) sowie der Löschzug 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Personen wurden nicht verletzt.

In der betroffenen Lagerbox befand sich Recyclingmaterial aus gelben Säcken.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes dauern an.

