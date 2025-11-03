Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Saunabrand in der Helmut-Körnig-Halle

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr ist in der Sauna des Landesleistungszentrum im Gebäude der Helmut Körnig Halle ein Feuer ausgebrochen. Durch die daraufhin ausgelöste automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr sofort mit zwei Löschzügen zum Einsatzort alarmiert. Beim Eintreffen wurde der Bereich, in dem der Melder ausgelöst hat, umgehend erkundet und eine Rauchentwicklung im Bereich einer Sauna festgestellt. Der erkundende Trupp unter Atemschutz ging dann sofort vor, um das Feuer in der Sauna zu löschen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Allerdings hatte sich der Brandrauch bereits bis in die Sporthalle ausgedehnt, was umfassende Lüftungsmaßnahmen zur Folge hatte, um die Halle vom Brandrauch zu befreien. Es wurden hierzu Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Rauch gezielt nach draußen zu leiten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Im Einsatz waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde), der Feuerwache 1 (Mitte), sowie die freiwillige Feuerwehr Hombruch. Ebenfalls waren Kräfte des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes vor Ort

