FW-DO: Wohnungsbrand

Die Feuerwehr Dortmund wurde heute Mittag um kurz vor 12 Uhr zu einem Küchenbrand in die Mozartstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war sofort klar, dass das Feuer im 3. Obergeschoss sich möglicherweise ausgeweitet hat. Brandrauch kam aus mehreren Fenstern. Mit zwei Trupps unter Atemschutz gingen die Kräfte der Feuerwache 1 (Stadtmitte) in die Wohnung zu Brandbekämpfung vor. Ein weiterer Trupp kontrollierte den darüber liegenden Dachgeschossbereich. Der Bewohner war zum Glück unverletzt. Die Wohnung im 3. Obergeschoss ist aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar. Neben den Einsatzkräften der Feuerwache 1 (Stadt Mitte) waren auch Kräfte der Feuerwache 2 (Eving) mit im Einsatz.

