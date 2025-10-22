Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Pkw-Brand auf der Brackeler Straße

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund erhielt am Mittwochmorgen um 6:49 Uhr Kenntnis über einen brennenden Pkw in Höhe der Anschlussstelle Asseln auf der Brackeler Straße.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin umgehend den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) sowie ein Sonderfahrzeug mit zusätzlichem Löschmittel der Feuerwache 2 (Eving) zur Einsatzstelle. Dieses Fahrzeug verfügt über mehrere tausend Liter Wasser und Schaummittel und dient der Versorgung von Einsatzstellen, insbesondere in Bereichen ohne vorhandenes Hydrantennetz, wie beispielsweise auf Bundesautobahnen oder abgelegenen Straßenabschnitten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff unter Atemschutz konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen sicherten die Einsatzkräfte rund 80 Liter Dieselkraftstoff sowie zwei Kanister mit Motoröl, welche sich im Kofferraum des Fahrzeugs befanden. Im Anschluss wurde zur Vermeidung eines Wiederaufflammens ein Schaumteppich aufgetragen.

Der Fahrzeugführer handelte vorbildlich: Nachdem er den Brand bemerkt hatte, stellte er sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab, sicherte die Einsatzstelle, setzte umgehend den Notruf ab, legte eine Warnweste an und begab sich in einen für ihn sicheren Bereich. Durch dieses umsichtige Verhalten wurde eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender und seiner eigenen Person verhindert.

Während der Löschmaßnahmen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Anschlussstelle Asseln. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Der Einsatz endete gegen 7:48 Uhr.

Zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell