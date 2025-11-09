Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Mitte Nord

Brand im einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gegen 12 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf zu einem Brand in der Brunnenstraße. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus war es zu einem Brand im Erdgeschoss gekommen. Durch den Brand wurde der Treppenraum des Gebäudes verraucht. Durch die Feuerwehr wurden vier Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Kontrolle der Wohnungen eingesetzt. Weiterhin wurde das Gebäude durch die Feuerwehr belüftet. Das Gebäude wurde während der Löschmaßnahmen geräumt und die Bewohner durch die Feuerwehr betreut. Durch den Rettungsdienst wurde eine Person mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und der Führungsdienst.

Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Brunnenstraße für ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell