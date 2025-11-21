PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0773 --Kioske, Imbisse und Cafés im Fokus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, Hemelingen, Vahr
Zeit: 	20.11.2025, 15:15 - 21:30 Uhr

Die Polizei Bremen, die in dieser Woche bereits erfolgreich behördenübergreifende Kontrollen im Bremer Westen durchführte, setzte diese gemeinsam mit dem Zoll, der Kassenprüfung des Finanzamtes und der Glücksspielaufsicht sowie der LMTVet Behörde am Donnerstag im Bremer Osten fort.

In den Stadtteilen Horn-Lehe, Hemelingen und der Vahr kontrollierten die Kräfte ab 15 Uhr bis in den späten Abend insgesamt zehn Gewerbeobjekte, darunter Kioske, Cafés und Imbisse. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. In einem Lokal in Sebaldsbrück wurden von Einsatzkräften vier illegale Spielautomaten festgestellt und beschlagnahmt. In einem Restaurant in Hastedt wurden aufgrund von Steuerschulden durch Mitarbeiter des Finanzamtes Wertgegenstände, wie ein Auto im Wert von über 20.000 Euro gepfändet. Im weiteren Verlauf wurden dort zwei Spielautomaten festgestellt, die seit mehreren Monaten ohne Prüfsystem liefen. Zudem wurden in fast allen Objekten Verstöße wie unter anderem Kassenmängel, Hygienemängel und Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten im Stadtgebiet im Einsatz und wird auch weiterhin mit anderem Behörden offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:05

    POL-HB: Nr.: 0771--Seminar der Polizei Bremen - Anmeldung ab sofort--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall 198 Zeit: 02.12.25, 17 bis 18.30 Uhr Das Präventionszentrum der Polizei Bremen führt wieder ein Seminar zum Thema "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!" durch. Wir zeigen verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen. Ab sofort können sich Interessierte hierzu anmelden. Sie fühlen sich in ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:02

    POL-HB: Nr.: 0772 --Wieder läutet, was verstummte - Polizei stellt Glocke sicher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 20.11.25 Nachdem am Wochenanfang die Bronzeglocke einer Kirche in der Vahr entwendet worden war, siehe auch Pressemeldung 765, gibt es nun einen ersten Ermittlungserfolg: Die Glocke konnte sichergestellt werden. Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes meldete sich am Mittwoch telefonisch bei der Polizei. Er hatte aus der Presse vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren