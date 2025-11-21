Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0773 --Kioske, Imbisse und Cafés im Fokus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Hemelingen, Vahr Zeit: 20.11.2025, 15:15 - 21:30 Uhr

Die Polizei Bremen, die in dieser Woche bereits erfolgreich behördenübergreifende Kontrollen im Bremer Westen durchführte, setzte diese gemeinsam mit dem Zoll, der Kassenprüfung des Finanzamtes und der Glücksspielaufsicht sowie der LMTVet Behörde am Donnerstag im Bremer Osten fort.

In den Stadtteilen Horn-Lehe, Hemelingen und der Vahr kontrollierten die Kräfte ab 15 Uhr bis in den späten Abend insgesamt zehn Gewerbeobjekte, darunter Kioske, Cafés und Imbisse. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. In einem Lokal in Sebaldsbrück wurden von Einsatzkräften vier illegale Spielautomaten festgestellt und beschlagnahmt. In einem Restaurant in Hastedt wurden aufgrund von Steuerschulden durch Mitarbeiter des Finanzamtes Wertgegenstände, wie ein Auto im Wert von über 20.000 Euro gepfändet. Im weiteren Verlauf wurden dort zwei Spielautomaten festgestellt, die seit mehreren Monaten ohne Prüfsystem liefen. Zudem wurden in fast allen Objekten Verstöße wie unter anderem Kassenmängel, Hygienemängel und Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten im Stadtgebiet im Einsatz und wird auch weiterhin mit anderem Behörden offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

