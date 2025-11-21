PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0770 --Mit dem Auto in Drogeriemarkt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Gerold-Janssen-Straße
Zeit: 	20.11.2025, 13:05 Uhr

Eine 92 Jahre alte Frau verwechselte am Donnerstag in Horn-Lehe nach ersten Erkenntnissen die Bremse mit dem Gaspedal und durchbrach das Schaufenster eines hiesigen Drogeriemarktes. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Die 92-Jährige wollte gegen 12 Uhr aus einer Parklücke in der Gerold-Janssen-Straße rangieren und touchierte dabei einen hinter ihr stehenden VW Golf. Als die Einsatzkräfte vor Ort antrafen, baten sie die Seniorin ihren Mercedes für die Verkehrsunfallaufnahme zur Seite zu fahren, da sie den Weg blockierte. Als sie ihr Auto auf einen Parkplatz steuerte, rutschte sie laut eigenen Aussagen von der Bremse ab, trat aufs Gaspedal und fuhr mit aufheulendem Motor direkt in das Schaufenster eines dortigen Drogeriemarktes. Der Aufprall war so stark, dass die Fensterscheibe zu Bruch ging und die Regale im Laden mit Waren und Werbeaufsteller umgeworfen wurden. Niemand wurde verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

