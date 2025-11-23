Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0777 --Polizei ermittelt nach Fahrzeugbränden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Osterholz Zeit: 22.11.25 - 23.11.25

Von Samstag auf Sonntag brannten in den Bremer Stadtteilen Neustadt und Osterholz zwei Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Schleiermacherstraße in der Südervorstadt, wo ein am Straßenrand geparkter Ford Ranger in Flammen stand. Passanten bemerkten das Feuer und konnten es noch rechtzeitig löschen, bevor größerer Schaden entstand. Der zweite Brand wurde gegen 4:30 Uhr in der Dudweilerstraße in Sebaldsbrück gemeldet, wo ein Fiat-Wohnmobil brannte. Die Einsatzkräfte der Polizei trafen schnell ein und konnten die Flammen ebenfalls löschen. Nachlöscharbeiten wurden an beiden Brandorten von der Feuerwehr durchgeführt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird geprüft.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder verdächtigen Beobachtungen in den betreffenden Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell