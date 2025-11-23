PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0777 --Polizei ermittelt nach Fahrzeugbränden--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, Osterholz
Zeit: 	22.11.25 - 23.11.25

Von Samstag auf Sonntag brannten in den Bremer Stadtteilen Neustadt und Osterholz zwei Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Schleiermacherstraße in der Südervorstadt, wo ein am Straßenrand geparkter Ford Ranger in Flammen stand. Passanten bemerkten das Feuer und konnten es noch rechtzeitig löschen, bevor größerer Schaden entstand. Der zweite Brand wurde gegen 4:30 Uhr in der Dudweilerstraße in Sebaldsbrück gemeldet, wo ein Fiat-Wohnmobil brannte. Die Einsatzkräfte der Polizei trafen schnell ein und konnten die Flammen ebenfalls löschen. Nachlöscharbeiten wurden an beiden Brandorten von der Feuerwehr durchgeführt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird geprüft.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder verdächtigen Beobachtungen in den betreffenden Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

