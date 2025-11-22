PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0776 --Warnung vor falschen Bankmitarbeitern--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting
Zeit: 	21.11.25, 16 Uhr

Eine 81-jährige Frau aus Huchting wurde am Freitag Ziel eines Telefonbetrugs, bei dem ihr durch einen falschen Anruf ihre Bankkarte entwendet und Geld abgehoben wurde. Die Polizei ermittelt und warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen.

Die Seniorin erhielt einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Sparkasse. Diese fragte die Bremerin, ob eine hohe Überweisung an einen Online-Versandhändler korrekt sei, da sonst ihre Bankkarte nicht mehr gültig sei und ausgetauscht werden müsse. Da die Frau jedoch keine solche Überweisung veranlasst hatte, teilte sie der Anruferin ihre PIN mit. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse an der Wohnung der Seniorin und holte die Bankkarte ab, um sie "auszutauschen". Wenig später wurde eine unbefugte Geldabhebung von ihrem Konto festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Echte Banken, Sparkassen oder die Polizei fragen niemals telefonisch nach PINs, TANs oder Passwörtern, geschweige denn nach Wertsachen oder Geld im Haus. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf und kontaktieren Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer Ihrer Bank oder die Polizei unter 110. Geben Sie niemals persönliche Daten oder Wertsachen an unbekannte Personen weiter.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen

http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

