Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0780--Farbparolen an Schule--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorkampsweg
Zeit: 	21.11.25, 18.30 Uhr bis 23.11.25, 9.30 Uhr

Am Wochenende wurde eine Schule in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Durch einen Anwohner wurden der Polizei mehrere Schmierereien am Gymnasium am Vorkampsweg und der dortigen Sporthalle gemeldet. Unbekannte hatten mit weißer Farbe großflächig politisch motivierte Schriftzüge wie, "Fck Linke", "Fck Antifa", "Fck Moslems", "Linksextrem ist auch scheiße", gesprüht. Zudem wurde eine eingeschlagene Fensterscheibe am Mobilbau der Schule festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

