POL-HB: Nr.: 0783 --Stabbrandbomben in Walle gefunden - Polizei gibt Entwarnung--

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Ellmersstraße Zeit: 24.11.2025, 14 Uhr

Im Ortsteil Utbremen wurden im Rahmen von Sondierungsarbeiten mehrere Stabbrandbomben gefunden. Diese wurden vom Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen sichergestellt.

Gegen 14 Uhr wurden zunächst mehrere Brandbomben während Bauarbeiten in der Ellmersstraße entdeckt. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht absehbaren Gefahr, wurde eine direkt anliegende Schule evakuiert und der unmittelbare Nahbereich des Fundes abgesperrt. Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen gaben vor Ort jedoch Entwarnung, da es sich um Stabbrandbomben handelt und von ihnen keine Gefahr ausging.

Das Weitergraben wurde dennoch untersagt. Die aufgefundenen Bomben wurden durch den Kampfmittelräumdienst im weiteren Verlauf sichergestellt.

