Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0788 --Bombe erfolgreich entschärft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Beim Industriehäfen
Zeit: 	26.11.2025, 13:20 Uhr

Eine bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Industriehäfen gefundene 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Kampfmittelräumdienst der Bremer Polizei erfolgreich entschärft.

Sprengmeister Thomas Richter entschärfte vor wenigen Minuten die englische Sprengbombe in der Straße Beim Industriehafen.

Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die Sperrungen sind aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

