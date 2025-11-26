Polizei Köln

POL-K: 251126-2-K Polizei Köln nimmt mutmaßlichen Drogendealer in Deutz fest - Heroin sichergestellt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstagmittag (25. November) einen mutmaßlichen Drogendealer (28) an der Justinianstraße in Köln-Deutz festgenommen. In der Umhängetasche des 28-Jährigen fanden die Polizisten rund 15 verkaufsfertigen Tütchen Heroin und stellten diese sicher.

Der Mann war den Beamten gegen 14 Uhr im Bereich des Bahnhofs Deutz ins Visier geraten. Der aus Afghanistan stammende und in Kürten lebende Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/sb)

