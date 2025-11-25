Polizei Köln

POL-K: 251125-4-K 24-jährige Radfahrerin in Ossendorf verunglückt - Zeugensuche nach mutmaßlichem Sturz auf Radweg

Köln (ots)

Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag (25. November) gegen 13.45 Uhr mit Kopfverletzungen neben ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Militärringstraße in Köln-Ossendorf von einem 78-jährigen Radfahrer aufgefunden worden. Die junge Frau starb wenig später im Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob ein internistischer Notfall zum Sturz geführt haben könnte. Zeugen des mutmaßlichen Unfalls auf dem Radweg zwischen der Alte Escher Straße und der BAB 57-Unterführung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/sb)

