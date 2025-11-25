PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251125-1-K Ford-Puma-Fahrer flüchtet nach Kollision mit E-Scooter - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem hellblauen Ford Puma auf der innerstädtischen Kreuzung Cäcilienstraße/Neuköllner Straße hat am Montagabend (24. November) ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der oder die Kleinwagenfahrer/in flüchtete, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Dieser suchte anschließend eine Wache auf, um das Unfallgeschehen anzuzeigen. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen.

Gegen 19.40 Uhr sei der Kölner auf seinem E-Scooter vom Heumarkt kommend auf der linken Straßenseite in Richtung Neumarkt gefahren. An der Neuköllner Straße habe er beabsichtigt, diese auf dem dortigen Fußgängerüberweg mit Fahrradschutzstreifen zu überqueren. Dort sei er von dem aus der Neuköllner Straße nach rechts abbiegenden Ford touchiert worden, wobei sein E-Scooter zerbrochen sei. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:29

    POL-K: 251124-3-K Überfall auf Tankstelle in Köln-Meschenich - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Köln (ots) - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Köln-Meschenich am Freitagabend (21. November) fahndet die Polizei Köln nach zwei rund 1,75 Meter großen und etwa 18 Jahre alten Männern. Nach ersten Zeugenaussagen sollen die beiden mutmaßlichen Räuber gegen 21 Uhr die Tankstelle auf der Brühler Landstraße betreten haben. Während einer der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:52

    POL-K: 251124-1-K Pkw-Insasse massiv attackiert - Mordkommission - Zeugensuche

    Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Freitag (21. November) gegen 23 Uhr soll ein als "1,75 - 1,80 Meter großer Südländer" beschriebener Mann einen in seinem Mercedes an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Holweide sitzenden 21-Jährigen überfallen und ihm zahlreiche Stichverletzungen zugefügt haben. Rettungskräfte fuhren den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren