Polizei Köln

POL-K: 251125-1-K Ford-Puma-Fahrer flüchtet nach Kollision mit E-Scooter - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem hellblauen Ford Puma auf der innerstädtischen Kreuzung Cäcilienstraße/Neuköllner Straße hat am Montagabend (24. November) ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der oder die Kleinwagenfahrer/in flüchtete, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Dieser suchte anschließend eine Wache auf, um das Unfallgeschehen anzuzeigen. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen.

Gegen 19.40 Uhr sei der Kölner auf seinem E-Scooter vom Heumarkt kommend auf der linken Straßenseite in Richtung Neumarkt gefahren. An der Neuköllner Straße habe er beabsichtigt, diese auf dem dortigen Fußgängerüberweg mit Fahrradschutzstreifen zu überqueren. Dort sei er von dem aus der Neuköllner Straße nach rechts abbiegenden Ford touchiert worden, wobei sein E-Scooter zerbrochen sei. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

