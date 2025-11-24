PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251124-2-K Einbruch in Schule in Müngersdorf mit Wanddurchbruch - Geldautomat beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (22. November) haben Unbekannte versucht, in Köln-Müngersdorf den Geldautomaten einer Sparkasse an der Aachener Straße, Ecke "Auf dem Hügel", aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die mutmaßlichen Einbrecher durch eine Notausgangstür in ein Gymnasium auf der Aachener Straße ein. Im Inneren der Schule hebelten sie weitere Türen auf, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Durch die aufgestemmte Öffnung gelangten die Täter an die Rückseite des Geldautomaten und versuchten diesen aufzubrechen. An das Tresorinnere gelangten sie jedoch nicht. Der Hausmeister der Schule hatte gegen 7.15 Uhr das Loch in der Wand entdeckt und die Polizei alarmiert.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren