Polizei Köln

POL-K: 251124-2-K Einbruch in Schule in Müngersdorf mit Wanddurchbruch - Geldautomat beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (22. November) haben Unbekannte versucht, in Köln-Müngersdorf den Geldautomaten einer Sparkasse an der Aachener Straße, Ecke "Auf dem Hügel", aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die mutmaßlichen Einbrecher durch eine Notausgangstür in ein Gymnasium auf der Aachener Straße ein. Im Inneren der Schule hebelten sie weitere Türen auf, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Durch die aufgestemmte Öffnung gelangten die Täter an die Rückseite des Geldautomaten und versuchten diesen aufzubrechen. An das Tresorinnere gelangten sie jedoch nicht. Der Hausmeister der Schule hatte gegen 7.15 Uhr das Loch in der Wand entdeckt und die Polizei alarmiert.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell