Polizei Köln

POL-K: 251121-4-BAB/K/BM Fahndung nach flüchtigen Insassen mit Sprengmittel und Benzinkanister in verunfalltem VW Golf ausgeweitet

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 13. November

Im Zuge der weiteren Ermittlungen nach dem Verkehrsunfall auf der A4 bei Frechen in der Nacht zu Donnerstag (13. November), bei dem Autobahnpolizisten mehrere Sprengmittel sowie Benzinkanister in einem beteiligten VW Golf entdeckt hatten, haben Zeugenaussagen die Fluchtrichtung der drei mutmaßlich am Unfall beteiligten Männer konkretisiert.

Demnach sollen die drei dunkel gekleideten, jüngeren Männer vom Unfallort nach rechts über die Leitplanke gesprungen und in ein dort angrenzendes Buschwerk geflüchtet sein. Von dort aus gelangt man über einen tiefer gelegenen Wirtschaftsweg auf den Mühlenweg. Dieser führt sowohl in die Ortslage Frechen-Buschbell als auch nach Frechen-Königsdorf.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei erneut um Zeugenhinweise:

   -	Wem sind in der Nacht zum 13. November ab etwa 0.35 Uhr im 
Bereich Frechen-Buschbell oder Frechen-Königsdorf drei dunkel 
gekleidete, jüngere Männer aufgefallen? Zu Fuß, als Anhalter oder im 
Straßenraum?
   -	Wo könnten die Männer Unterschlupf gesucht haben? Wurden 
Gartenlauben, Schuppen oder ähnliche Objekte bemerkt, die 
aufgebrochen oder offenbar genutzt wurden?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

