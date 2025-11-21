Polizei Köln

POL-K: 251121-2-K Zeugensuche: Jugendlicher von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt - genauer Unfallhergang unklar

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Fußgänger (15) und einer Stadtbahn der KVB auf der Aachener Straße in Köln-Weiden am Freitagmorgen (21. November) hat das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte eine stadtauswärtsfahrende Bahn den 15-Jährigen gegen 7.30 Uhr auf den Gleisen erfasst und schwer verletzt. Der 55 Jahre alte KVB-Fahrer erlitt einen Schock. Da beide Beteiligten noch nicht befragt werden konnten, ist der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt. Derzeit läuft die Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Für diesen Zeitraum ist der Bahnverkehr auf der Strecke eingestellt worden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

