POL-K: 251120-4-K Mutmaßlichen Drogendealer in der Altstadt-Süd festgenommen
Köln (ots)
34-jähriger Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt
Zivilbeamte der Einsatzhundertschaft haben am Mittwochnachmittag (19. November) in der Altstadt-Süd einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen.
Die Polizisten hatten den Mann gegen 14.30 Uhr in der Lungengasse dabei beobachtet, wie er mehrfach kleine Drogenportionen übergeben und dafür Geld erhalten hatte.
Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch uniformierte Einsatzkräfte stellten diese Heroin, Bargeld, leere Kleinverschlusstütchen, Konsumutensilien sowie ein Mobiltelefon bei dem 34-Jährigen sicher.
Der Mann war bereits wegen mehrerer Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten und befindet sich derzeit in der Bewährungszeit einer zuvor verhängten Freiheitsstrafe. (as/al)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell