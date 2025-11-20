Polizei Köln

POL-K: 251120-4-K Mutmaßlichen Drogendealer in der Altstadt-Süd festgenommen

Köln (ots)

34-jähriger Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Zivilbeamte der Einsatzhundertschaft haben am Mittwochnachmittag (19. November) in der Altstadt-Süd einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen.

Die Polizisten hatten den Mann gegen 14.30 Uhr in der Lungengasse dabei beobachtet, wie er mehrfach kleine Drogenportionen übergeben und dafür Geld erhalten hatte.

Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch uniformierte Einsatzkräfte stellten diese Heroin, Bargeld, leere Kleinverschlusstütchen, Konsumutensilien sowie ein Mobiltelefon bei dem 34-Jährigen sicher.

Der Mann war bereits wegen mehrerer Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten und befindet sich derzeit in der Bewährungszeit einer zuvor verhängten Freiheitsstrafe. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell