Polizei Köln

POL-K: 251120-1-K VU-Team im Einsatz auf der BAB 4 - Ford Kuga prallt gegen Leitplanke

Köln (ots)

Am Donnerstagmittag (20. November) ist ein 49-jähriger Autofahrer auf der Bundesautobahn 4 bei Engelskirchen mit seinem SUV von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Der aus dem Kreis Marburg stammende Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen war der 49-Jährige gegen 9.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der linken Spur in Fahrtrichtung Heerlen (Köln) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war und die Leitplanke touchiert hatte. Durch den Aufprall geriet das Auto ins Schleudern, kollidierte erneut mit der Schutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit am Unfallort und sichert die umfangreichen Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten ist zurzeit in Richtung Köln lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

