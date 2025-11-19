PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251119-2-K Polizei sucht Geld-Dieb - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17. November, Ziffer 3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6160314

Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder hat sich am Mittwoch (19. November) ein 60 Jahre alter Kölner bei der Kriminalpolizei telefonisch gemeldet. Er lässt hat sich in vorliegender Sacher anwaltlich vertreten und ist bisher kriminalpolizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Bilder ist somit entfallen. Sie dürfen nicht mehr verwendet werden. (al/cw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

