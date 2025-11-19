Polizei Köln

POL-K: 251119-2-K Polizei sucht Geld-Dieb - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17. November, Ziffer 3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6160314

Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder hat sich am Mittwoch (19. November) ein 60 Jahre alter Kölner bei der Kriminalpolizei telefonisch gemeldet. Er lässt hat sich in vorliegender Sacher anwaltlich vertreten und ist bisher kriminalpolizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Bilder ist somit entfallen. Sie dürfen nicht mehr verwendet werden. (al/cw)

