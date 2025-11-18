Polizei Köln

POL-K: 251118-6-K Größerer Polizeieinsatz in Neuehrenfeld - Mutmaßliche Schussabgabe aus Mehrfamilienhaus

Köln (ots)

Eine mutmaßliche Schussabgabe hat am Dienstagnachmittag (18. November) im Stadtteil Neuehrenfeld einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Fahrer eines Krankentransportwagens hatte gegen 14.35 Uhr die Polizei alarmiert, weil eine Person mindestens einen ungezielten Schuss aus einer Wohnung heraus aus dem Mehrfamilienhaus an der Äußeren Kanalstraße abgegeben haben soll. Zahlreiche Einsatzkräfte - darunter auch Spezialeinheiten - überwältigten schließlich eine 46-jährige Frau in der zuvor lokalisierten Wohnung und fanden im Keller des Hauses eine Schreckschusswaffe vor.

Ob die Frau den mutmaßlichen Schuss abgegeben hat und wem die PTB-Waffe zuzuordnen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 46-Jährige wurde zur Klärung des Sachverhaltes ins Polizeipräsidium Köln gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und die Durchsuchung der Wohnung dauern weiter an.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Bereich rund im die Äußere Kanalstraße für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen wurden gegen 18.30 Uhr wieder aufgehoben. (al/lm)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell