Polizei Köln

POL-K: 251118-3-K/BAB/AC Falschfahrer auf der Bundesautobahn 4 zwischen Aachen und Düren - Schwarzer Citroen mit Aachener-Städtekennung gesucht

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16. November, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6159328

Nach der Falschfahrt am Samstagabend (15. November) auf der Bundesautobahn 4 zwischen Aachen und Düren fahndet die Polizei Köln weiterhin nach dem Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Citroen mit Aachener Städtekennung. Im Zuge dessen suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 weiterhin dringend Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder der Identität des Fahrers machen können.

Eine 26-jährige Autofahrerin hatte nach einem Ausweichmanöver im Bereich der Anschlussstelle Weisweiler einen Schock erlitten. Ein zweiter betroffener Autofahrer (38) blieb unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

