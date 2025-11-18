Polizei Köln

POL-K: 251118-4-K Falsche Paketzusteller überfallen Senior (82) - Schmuck aus Wohnung geraubt

Köln (ots)

Zwei als Paketzusteller gekleidete Männer haben am Montagnachmittag (17. November) im Kölner Stadtteil Porz einen 82-jährigen Senior in dessen Wohnung auf der Hauptstraße überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet derzeit nach zwei etwa 1,70 m und 1,80 m großen Tatverdächtigen. Einer der Männer trug laut Zeugen eine auffällige schwarz-gelbe Jacke mit DHL-Logo. Sein Komplize war mit einer helleren Jacke bekleidet. Das Alter der gesuchten Männer wird auf etwa 40 Jahre geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 82-Jährige gegen 16.45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Postmitarbeiters erhalten, der die spätere Zustellung eines Pakets ankündigte. Kurz danach erschienen zwei mit FFP2- Masken maskierte Männer samt etwa zwei Meter hohem Paket vor der Wohnungstür des Seniors. Laut Angaben des Überfallenen sollen ihn die Angreifer in die Wohnung zurückgedrängt, Gewalt angedroht und anschließend mehrere Schränke nach Schmuck und Wertgegenständen durchsucht haben. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Laut Ermittlern sollen die Tatverdächtigen bereits gegen 11.30 Uhr vergeblich bei dem Senior geklingelt haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die gegen 11.30 Uhr oder gegen 16.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell