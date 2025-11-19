Polizei Köln

POL-K: 251119-1-K Mann raubt Halskette von Seniorin - 20-30 Jahre alter Tatverdächtiger gesucht

Köln (ots)

Nach einem Halskettenraub zum Nachteil einer Köln-Besucherin (78) am Dienstagabend (18. November) in der Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach einem etwa 20-30 Jahre alten Mann mit dunkler Kapuzenjacke. Ersten Ermittlungen zufolge war die 78-Jährige gegen 22.15 Uhr auf der Rheinaustraße unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle im Bereich Holzmarkt soll der Angreifer der Seniorin gefolgt sein und dann eine silberne Kette gewaltsam vom Hals gerissen haben. Mit der Beute lief der Mann anschließend in Richtung Rheinufertunnel davon. Der Tatverdächtige wurde mit dunklerem Teint und einem Bauchansatz beschrieben.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem gesuchten Räuber machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

