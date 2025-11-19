Polizei Köln

POL-K: 251119-3-K Aktueller Polizeieinsatz in Raderthal - Mehrere Schülerinnen und Schüler an Gesamtschule verletzt

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Schüler und zwei bislang unbekannten mutmaßlich ebenfalls jugendlichen Personen in einer Gesamtschule am Raderthalgürtel sind am Mittwochnachmittag (19. November) mehrere Kinder und Jugendliche leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach war der 16-Jährige gegen 14.20 Uhr im Flur der Schule von den beiden Unbekannten mit Pfefferspray und Schlägen attackiert worden. Daraufhin soll der angegriffene Schüler zur Verteidigung ebenfalls Pfefferspray einsetzt und im Gebäude versprüht haben. Die Angreifer flüchteten in Richtung Ausgang.

Einsatzkräfte stellten das Pfefferspray des 16-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Köperverletzung ein. Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und kümmern sich um mindestens 19 verletzte Schüler. Neun von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige der Betroffenen werden ebenfalls noch an der Schule betreut.

Die Polizei Köln bittet darum, keine ungeprüften Informationen und Spekulationen über soziale Medien zu verbreiten. Geprüfte Angaben folgen ausschließlich über die bekannten Kanäle der Polizei. (cw/al)

