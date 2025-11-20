Polizei Köln

POL-K: 251120-2-K Mit hochwertigem 7er-BMW und "Klau-fix-Rock" auf Diebestour beim Discounter - Pärchen auf frischer Tat gestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben nach einem Ladendiebstahl bei einem Discounter am Mittwochnachmittag (19. November) in Köln-Mülheim diverse Beweismittel bei dem tatverdächtigen Pärchen (m33, w19) sichergestellt. Darunter befanden sich diverse Kreditkarten, Bargeld, Schmuck und zudem ein sogenannter "Klau-fix-Rock" sowie ein hochwertiger 7er-BMW mit kalifornischer Zulassung, dessen Eigentumsverhältnisse sich vor Ort nicht klären ließen.

Gegen 13 Uhr waren die beiden Personen rumänischer Abstammung dem Discounterpersonal in dem Geschäft auf der Deutz-Mülheimer Straße aufgefallen, da die Frau einen auffällig dicken und ausgebeulten Rock getragen hatte. Darauf hinter dem Kassenbereich angesprochen, hatte die 19-Jährige plötzlich mehr als zehn Pakete Kaffee aus den Taschen des präparierten Unterrocks geholt und angegeben diese nun zahlen zu wollen.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen hatten die Polizisten mehrere Kreditkarten gefunden, die auf unterschiedliche Karteninhaber ausgestellt waren. Zudem hatten die beiden mutmaßlichen Diebe Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld in unterschiedlicher Währung dabei. Woher dies stammte, ist noch unklar.

Das Pärchen ist polizeilich bislang noch nicht in Erscheinung getreten und durfte nach erfolgreicher Identitätsfeststellung und Zahlung einer Sicherheitsleistung die Wache Mülheim wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des Schmucks, des Geldes, der Kreditkarten sowie des Wagens dauern an. (cr/al)

